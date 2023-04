Le plus gros porte-conteneurs jamais amarré en Belgique est arrivé au port d’Anvers

La grande différence réside dans le nombre de conteneurs que le MSC Tessa peut transporter. Si sa longueur est similaire à celle de certains autres navires, le MSC Tessa est considérablement plus large que la plupart des porte-conteneurs. Sa largeur de 61,5 mètres lui permet de transporter jusqu'à 112 conteneurs de plus que le précédent navire record du port d'Anvers.

De nos jours, la construction des porte-conteneurs est plus efficace, ce qui permet d'embarquer plus de conteneurs. Toutefois, dès le mois prochain, le record établi par le MSC Tessa sera à nouveau battu : le MSC Loreto arrivera dans notre pays avec plus de 200 conteneurs supplémentaires.