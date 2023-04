Le T-Rex vendu aux enchères à Zurich a été acquis par l’homme d’affaire anversois Fernand Huts

L’acheteur anonyme qui, en début de semaine, a déboursé 4,8 millions d’euros pour acquérir le squelette du Tyrannosaure Rex "Trinity" (photo) lors d’une vente aux enchères de la maison Koller à Zurich, en Suisse, est un Belge ! L’information a été révélée ce vendredi par la maison Koller et la fondation Phoebus. Cette dernière est la fondation artistique de l'homme d'affaires anversois Fernand Huts, qui est aussi homme politique, propriétaire du groupe logistique international Katoen Natie et de l'immeuble anversois Boerentoren, et collectionneur d´art. C’est à la Boerentoren, ancien immeuble à appartements et bureaux en transformation actuellement, qu’il destine le squelette de 3,9 mètres de haut et 11,6 mètres de long.