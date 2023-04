Une association rurale flamande demande d'enterrer son slip pour mesurer la fertilité du sol

L’idée d’enterrer un slip de coton vient du Canada et a été lancée en 2015 par le ministère de l’Agriculture de l’Ontario. Depuis, la méthode a fait des émules en Flandre par exemple en Campine. Elle ne remplace pas un test en laboratoire, mais permet de rendre visible cette vie souterraine, menacée par l’agriculture intensive, la pollution et l’artificialisation des sols. Les bactéries fournissent non seulement des nutriments aux plantes, mais préviennent aussi l’érosion et facilitent l’infiltration de l’eau. Landelijke Gilden déploie à présent une campagne à grande échelle dans toute la Flandre et espère que le plus grand nombre possible de personnes y participeront.

Dans le même temps, l'association rurale donne des conseils pour améliorer la vie du sol. "Si vous constatez que votre slip n'a pratiquement pas été détérioré après deux mois, vous pouvez mettre du compost et entre les plantes, ou laisser des feuilles mortes dans le jardin", explique Davy Sterkens, responsable de l'innovation au sein des Guildes Rurales. "En hiver, il est intéressant d'avoir des poules qui gambadent dans le jardin, car elles ameublissent le sol. Mais le conseil le plus important est le suivant : essayez de perturber votre sol le moins possible.