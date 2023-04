Une première Marche Kennedy aura lieu en septembre dans le Maasland : "Il faut se préparer à marcher 80 km en 20 heures"

C’est la première fois qu’une Marche Kennedy sera organisée, le 9 septembre prochain, dans le Pays mosan (Maasland) en province du Limbourg. A l’initiative de plusieurs clubs Rotary et au bénéfice d’organismes caritatifs. Cela faisait quelques années déjà qu’une Marche Kennedy n’avait plus eu lieu en Belgique. Il s’agit de marcher 80 kilomètres en un maximum de 20 heures. Une épreuve qu’il vaut mieux préparer - il reste 20 semaines pour s’entrainer d’ici là. Mais des parcours de 42, 25 et 10 kilomètres seront aussi prévus, pour les amoureux de la marche qui veulent avoir le temps d’admirer le paysage et s’arrêter à certaines attractions en chemin. Le décor est en effet l’un des plus beaux en Flandre : le Parc National de la Haute Campine et de paisibles chemins du Pays mosan, le long de la Meuse à l’est du Limbourg.