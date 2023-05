De fortes averses provoquent des inondations dans le Westhoek : des rues et quelques maisons inondées

En raison des fortes averses, les pompiers du Westhoek ont été sur la brèche, dimanche soir. Ils ont reçu de nombreux appels tant de la région d'Ypres et de Poperinge que de celle de Dixmude et de Koekelare. "Nous avons effectué plus de 20 interventions", déclare Kristof Louagie de la brigade des pompiers du Westhoek.