Des taux de PFOS plus élevés dans le sang des jeunes vivant autour du site 3M à Zwijndrecht

L’étude a été réalisée sur des jeunes de 12 à 17 ans qui vivent depuis au moins 5 ans dans un périmètre de 5 km autour de la fabrique de l’entreprise chimique américaine 3M à Zwijndrecht. Des échantillons ont également été prélevés dans les potagers et les poulaillers, et de la poussière récoltée dans les maisons.

Les résultats de cette étude démontrent que trois quarts des jeunes participant à l’étude pourraient avoir des problèmes de santé en raison de la concentration élevée de PFOS dans leur sang. Six PFAS différents ont été constatés dans le sang des participants, à plus ou moins haute concentration. Ces substances chimiques sont très difficiles à détruire et s’accumulent ainsi dans le corps, ce qui les rend d’autant plus dangereuses.

Dans l’environnement proche des jeunes analysés - dans les communes de Zwijndrecht, Melsele et Kallo -, les concentrations de PFOS sont plus élevées que dans le reste de la Flandre. Ce sont avant tout les œufs de poules élevées dans ces communes qui renferment de hautes concentrations de PFOS. Mais la consommation de fruits et légumes du terroir et de nourriture de magasins locaux fait également monter les concentrations de PFAS dans le sang des riverains.