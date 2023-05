Huit Belges évacués du Soudan, les pays européens se mobilisent pour évacuer leurs ressortissants

La France, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne sont pleinement engagés dans l'évacuation du Soudan de centaines de leurs compatriotes et d'autres citoyens de l'Union européenne. L'évacuation reste une entreprise à haut risque car les combats se poursuivent dans la capitale Khartoum et dans la région du Darfour. Les diplomates et les travailleurs humanitaires en particulier, plus d'un millier à ce jour, sont évacués.

Notre pays coopère avec la France, qui coordonne l'opération d'évacuation pour l'Europe, et les Pays-Bas. Selon notre ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR), huit Belges ont été évacués entre-temps. L'un d'entre eux est Wim Fransen, le chef de la mission humanitaire de l'Union européenne au Soudan. Il a été grièvement blessé la semaine dernière par des tirs à Khartoum. Parmi la trentaine de Belges encore sur place, beaucoup ne veulent pas quitter le pays.

Jusqu'à présent, 388 personnes - des Français et d'autres citoyens de l'UE - ont été évacuées à bord de deux avions français. La nuit dernière, le premier avion militaire néerlandais a également quitté le Soudan pour un vol d'évacuation vers la Jordanie. C'est ce qu'a indiqué le ministère néerlandais des affaires étrangères. À bord de l'avion se trouvaient des ressortissants néerlandais et des personnes d'autres nationalités.