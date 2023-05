Le deuxième sommet de la mer du Nord se tient ce lundi à Ostende

Concrètement, il s'agira que les neuf Etats s'entendent sur la standardisation, notamment technique, des parcs éoliens, ce qui permettra une construction plus rapide, a expliqué le Premier ministre Alexander De Croo. Des accords sur les appels d'offres, l'interconnexion et la sécurité sont également nécessaires. "Les ambitions sont déjà déterminées et décidées. Aujourd'hui, on va surtout parler de planification et on va se concerter pour savoir qui va faire quoi et comment", a souligné la ministre de l'Energie, Tine Van der Straeten. "Nous allons aussi voir comment on peut encore mieux s'interconnecter pour créer un vrai réseau d'énergie verte", a-t-elle ajouté en répétant que "les énergies renouvelables sont la solution à la fois à la crise énergétique et climatique".

Outre les chefs de gouvernement et les ministres de l'Energie des neuf pays participant à ce sommet, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et de nombreux chefs d'entreprises étaient également attendus ce lundi à Ostende.