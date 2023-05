Michel Draguet quitte la direction des Musées royaux des Beaux-Arts

"Michel Draguet a su garantir le maintien de bons résultats opérationnels malgré les crises externes successives de ces dernières années. Si les derniers mois ont été difficiles, tant pour le personnel des Musées royaux que pour Michel Draguet lui-même, je tiens à préciser que le processus d'évaluation, qui s'est clôturé pour ma part le 23 mars dernier, n'a mis en évidence aucune preuve matérielle permettant de corroborer les accusations de racisme, d'homophobie ou de sexisme", a ajouté Arnaud Vajda, le président du Comité de direction de BELSPO.



Mi-décembre, une trentaine de membres du personnel avaient dénoncé, dans une lettre ouverte, "des conditions de travail épouvantables" dans un "climat de terreur et de mépris". Sous le feu des critiques, Michel Draguet avait toutefois annoncé qu'il briguerait un quatrième mandat. "Il y a un mal-être au sein des équipes des Musées", avait-il ensuite reconnu, en référence notamment à cette lettre ouverte, mais aussi à "une plainte et une demande d'accompagnement psycho-social". Cet accompagnement est en cours pour 49 membres du personnel. Les résultats devraient en être connus en juin.

"Les conditions de travail sont en effet problématiques. On ne peut pas indéfiniment faire plus et mieux avec moins", avait ajouté Michel Draguet.