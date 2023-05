Un tiers des cyclistes se sentent en danger face au comportement des automobilistes mais aussi des autres cyclistes

Un tiers des cyclistes se sentent en danger sur la route à cause du comportement des autres usagers. Cela concerne non seulement le comportement des automobilistes, mais aussi celui des autres cyclistes. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par la Vlaamse Stichting Verkeerskunde, la Fondation flamande en matière de transport et de mobilité, (VSV).