2022 a été une année record pour les exportations flamandes, surtout grâce à l'inflation

Fin 2022, les chiffres de croissance sont beaucoup plus faibles. En effet, les prix de l'énergie ont de nouveau baissé depuis septembre. En outre, la Flandre a exporté moins de vaccins contre le Covid-19 au dernier trimestre 2022. Or, ce vaccin est considéré par la FIT comme un "produit d'exportation de premier plan" pour la Flandre, puisqu'il représente six pour cent des exportations flamandes.

Les produits chimiques et pharmaceutiques sont donc en tête des dix premiers secteurs d'exportation flamands. Les carburants et les produits énergétiques arrivent en deuxième position. Le matériel de transport complète le trio de tête. Ce secteur a connu une période particulièrement difficile en raison du Brexit et de la pénurie de pièces détachées, mais il semble maintenant se redresser.