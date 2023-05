De nouveaux costumes et une crèche neuve à la Procession du Saint-Sang

Lors de cette tradition annuelle qui remonte à 1304 et fait revivre le retour de Thierry d'Alsace de la deuxième croisade en 1150, plus de 1.800 figurants donnent vie à diverses scènes. Ils chantent, dansent et font du théâtre de rue. Cette année, de nouveaux costumes seront fournis.

Par exemple, les Croisés et les cavaliers du groupe d'ouverture porteront de nouvelles tenues. Le groupe des Bourgeois brugeois élargira sa collection vestimentaire avec 50 nouveaux exemplaires pour femmes, hommes et enfants. Les costumes ont été confectionnés dans son atelier. La nouvelle crèche mobile aura de quoi attirer tous les regards. La précédente datait d'il y a presque un demi-siècle. "La nouvelle crèche sera un modèle de luxe pour l'enfant Jésus et ses parents", explique le coordinateur général, Matthieu Clarysse.