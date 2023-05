Ivan De Vadder : "On assiste à une lutte pour une image de pureté en politique"

Lors d’un débat, dimanche dernier, dans l’émission "De zevende dag", il n’y a pas eu d’unanimité parmi les invités sur la manière dont les hommes politiques peuvent corriger l'image négative qui leur colle à la peau. Seul le PVDA souhaite une diminution des revenus des politiciens. De son côté, le président du Vooruit, Conner Rousseau, a qualifié la semaine écoulée de "honteuse", et demande un "statut plus transparent, plus juste et plus modeste pour les politiciens".

Conner Rousseau suggère de réduire le nombre de députés dans notre pays. Cette idée est partagée depuis longtemps par plusieurs partis flamands. Elle revient presque systématiquement dans les discours lors des célébrations du 11 juillet. En réalité, la structure même de l’Etat belge fait qu'il y a énormément de parlementaires dans notre pays, surtout par rapport à d'autres pays. Les Pays-Bas et la France comptent 13 députés par million d'habitants, et un pays fédéral comme l'Allemagne 32 députés par million d'habitants. Alors que la Belgique fédérale dépasse largement ces chiffres : notre pays compte 41 députés par million d'habitants.

Lors des débats du week-end dernier, les représentants du PVDA et du PTB apparaissent comme les vainqueurs moraux de la semaine écoulée parce qu’ils se montrent comme les champions d’une certaine image de "pureté" en politique et surtout parce qu’ils sont des nouveaux venus au Parlement.

Du coup le Vlaams Belang même s’il ne participe pas au pouvoir, suite au cordon sanitaire, mais est présent au parlement depuis de longues années ne peut plus revendiquer cette "pureté", car les députés Vlaams Belang sont aussi impliqués dans cette affaire de supplément de pension.

Et Jos D'Haese, chef de groupe du PVDA au parlement flamand, compte sur cette image de "pureté" pour obtenir des gains lors des prochaines élections, à "VTM News" Jos D'Haese a déclaré qu'il comptait obtenir "un nombre à deux chiffres" lors des élections de 2024.