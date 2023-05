L'action bpost dégringole après la découverte de possibles nouvelles irrégularités

Après l'examen de conformité relatif à la concession pour la distribution de journaux en Belgique, bpostgroup a entamé de nouvelles enquêtes sur d'autres appels d'offres et contrats publics.

"Les résultats préliminaires de ces examens de conformité, qui sont toujours en cours, ont révélé que des marges de bpostgroup sur certains services fournis à l'État belge pourraient ne pas être acceptables en vertu de la législation applicable. Il devrait en résulter un impact financier important", avertit la direction.

En conséquence, bpost a retiré ses prévisions financières pour l'année 2023.

De quoi torpiller l'action du groupe qui chutait de plus de 17% à l'ouverture et même de plus de 20% vers 9h15 par rapport à son cours de clôture lundi.

Dans une réaction, la ministre des Entreprises publiques, Petra De Sutter (Groen), a laissé entendre mardi que si des irrégularités étaient avérées, l'Etat belge exigerait le remboursement des sommes indûment perçues.

Cela signifierait que le bénéfice global de Bpost serait inférieur aux prévisions, selon la ministre pour qui l'Etat ne peut cautionner des contrats dont le prix ne serait pas correct.