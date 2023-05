L’Institut flamand de biotechnologie et l'UGent développent des vaccins à ARN contre les infections bactériennes

Ce consortium baptisé "Baxerma" regroupe l'Institut flamand de biotechnologie (VIB), l'UGent, l'hôpital UZ Gent, les universités bruxelloises VUB et ULB, l'Institut Pasteur, le Centre médical Radboud des Pays-Bas et l'Institut Karolinska de Suède, sous la supervision des professeurs Lennart Martens et Francis Impens. Il développera de nouveaux vaccins à ARN-messager comme moyen préventif contre la résistance aux antimicrobiens. Cette résistance survient lorsque des bactéries ou d'autres micro-organismes (virus, champignons et parasites) ne répondent plus aux antibiotiques.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé cette résistance aux antimicrobiens parmi les 10 principales menaces pour la santé publique mondiale. Dans le monde, on estime que plus d'un million de personnes meurent chaque année d'infections causées par des bactéries résistantes.

La génération actuelle de vaccins antibactériens est développée sur la base d'une bactérie affaiblie ou morte qui est formulée comme un antigène et peut ainsi déclencher une réponse immunitaire du corps. La recherche se concentrera de prime abord sur les agents pathogènes tels que le mycobacterium tuberculosis, mycobacterium ulcerans et l'Acinetobacter baumannii.