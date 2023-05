La Belgique contrainte à 3 abstentions sur le paquet climat "Ajustement à l’objectif 55"

La ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), avait émis la semaine dernière encore de fortes critiques contre ces propositions, déjà approuvées par le Parlement européen. Sans feu vert de toutes ses entités, la Belgique ne peut que s'abstenir lors du vote au Conseil des ministres de l'Union européenne. Ce fut donc le cas ce mardi.

Le premier dossier sur lequel la Belgique a dû s'abstenir concerne la réforme du système d'échange de quotas d'émission (SEQE, ou ETS en anglais), qui supprime progressivement les quotas gratuits pour les entreprises et crée un nouveau système distinct pour les carburants destinés au transport routier et au chauffage des bâtiments. La Hongrie et la Pologne ont voté contre, la Belgique et la Bulgarie se sont abstenues.