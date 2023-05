La gare de Courtrai ne fera pas partie des monuments protégés, pour pouvoir être démolie

Afin de ne pas entraver les travaux de modernisation prévus par la ville de Courtrai (Flandre occidentale) et la SNCB depuis 2010, la gare de Courtrai (photo) ne fera finalement pas partie des monuments protégés. C’est ce qu’a décidé le ministre flamand du Patrimoine, Matthias Diependaele (N-VA), alors que la gare monumentale datant de 1956 figure depuis le 13 avril sur la liste 2023 Europa Nostra des "sept sites du patrimoine les plus menacés d'Europe" parce qu’elle devrait être démolie. Le ministre Diependaele affirme que de nombreux bâtiments datant d’après la Seconde Guerre mondiale ont déjà été protégés en Flandre et il y aurait déjà 62 gares sur la liste des monuments protégés.