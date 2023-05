11 cyclotouristes verbalisés à Kortenaken pour ne pas avoir emprunté la piste cyclable

Jan Gelin est l'un des cyclotouristes qui a été verbalisé le week-end dernier. Avec ses dix amis cyclistes, il a été arrêté à Kortenaken par une patrouille de police. "Notre groupe de 11 cyclistes a été arrêté par une patrouille de police avec sirènes et de gyrophares", raconte Jan Gelin. "Nous pensions qu'il se passait quelque chose de grave, mais nous avons été simplement arrêtés parce que 11 d'entre nous roulaient sur la route et pas sur la piste cyclable. Une infraction qui nous coûtera 58 euros chacun. Et ce, alors que nous n'avions mis personne en danger".

Jan Gelin a dénoncé cette action de la police le week-end dernier. "Trop souvent, les pistes cyclables ne sont pas en bon état. Nous l'avons d'ailleurs constaté lorsque nous sommes rentrés tous ensemble sur les pistes cyclables après le contrôle. Beaucoup de pistes cyclables sont dans un état lamentable et nous y risquons une crevaison ou d’abimer notre matériel. Lorsque les pistes cyclables sont en bon état, nous les utilisons, mais ce n'est malheureusement pas souvent le cas. Peut-être devrions-nous déménager en Wallonie. Il y a là-bas beaucoup moins de pistes cyclables et certainement moins de contrôles de police".