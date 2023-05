Les plans pour la nouvelle gare ont été présentés à Courtrai : le hall principal sera souterrain

La SNCB et la ville de Courtrai affirment qu’il s’agit d’une gare pour l’avenir, qui pourra accueillir davantage de trains et de voyageurs et offrira plus de confort. Elle devrait pouvoir entrer en fonction dans dix ans. Les travaux devraient débuter dans deux ans, et engendrer une transformation complète du bâtiment et de son environnement direct. "Cette gare sera assez unique", affirme l’ancien bourgmestre et actuel ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (photo, au centre).

"Ce ne sera pas un bâtiment dans le sens traditionnel du terme. A l’extérieur, il n’y aura pas de murs. Seules les voies seront visibles, surplombées par une grande structure. Le hall principal de la gare sera en souterrain. On y accèdera via un grand boulevard large de 19 mètres, sur lequel les vélos pourront également circuler. Le boulevard s’étendra jusque derrière la gare. Les cyclistes et piétons ne devront donc plus traverser cette rue pour se rendre à la gare ou en revenir, ce qui est mieux pour leur sécurité".