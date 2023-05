Mise en garde des renseignements militaires : l'espionnage atteint des niveaux de la Guerre froide

L'objectif de l'amiral Robberecht est de passer de "largement en dessous de mille" personnes actuellement à "largement plus de mille d'ici cinq ans" - sur des effectifs de près de 27.000 militaires et d'environ 1.610 civils actuellement employés par la Défense.

En juin 2021, dans la foulée de l'affaire Conings - du nom du caporal-chef Jurgen Conings aux idées d'extrême-droite dont la fuite avait provoqué une vaste chasse à l'homme en province de Limbourg - , le chef de la Défense (Chod), l'amiral Michel Hofman, avait lancé un appel urgent à tous les officiers et sous-officiers afin de venir renforcer rapidement les effectifs du SGRS, avec 81 fonctions ouvertes.

Le "Cyber Command" a été porté sur les fonts baptismaux le 19 octobre dernier. Il renforce les capacités de la Défense dans le cyberespace, un environnement virtuel, mais de plus en plus contesté comme le prouve la multiplication des attaques cybernétiques, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Il est dirigé par le général-major Michel Van Strythem et "est appelé à grandir tout en restant dans le giron de la famille du renseignement et de la sécurité dont elle partage les missions mais aussi le cadre légal".

Le rapport explique que ce commandement "mène des opérations de sécurité et de renseignement dans le cyberespace et l'environnement électro-magnétique".

Le SGRS et la VSSE ont conclu un nouvel accord de coopération, le Plan stratégique national de Renseignement 2.0 (PSNR22).

Le logo du service est un hibou tricolore stylisé. Sa devise est "Quaero et Tego": "je demande" (j'enquête sur l'information) et "je protège" (l'information, les données).