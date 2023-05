Pour une transplantation de poumons, les septuagénaires sont d’aussi bons donneurs que les jeunes

Depuis la pandémie de coronavirus, le temps d'attente en Belgique pour bénéficier d'une greffe s'est encore allongé. Alors qu'il fallait en moyenne patienter sept à huit mois, la liste s'étire à présent jusqu'à un an. "Nous ne sommes jamais trop vieux pour devenir donneur ou donneuse car c'est l'âge biologique du tissu pulmonaire et non l'âge calendaire qui compte", conclut le professeur Ceulemans. La condition pour utiliser un patient âgé de plus de 75 ans est donc que ses poumons soient encore en bon état.

Les effets de la pollution atmosphérique, d’infections ou du tabac sur la qualité des poumons sont analysés. De cette façon, les poumons d’un donneur très âgé peuvent parfois encore être utilisés. Le poumon le plus âgé que le professeur Ceulemans ait transplanté provenait d’un donneur de 87 ans. Il n’avait jamais fumé et ses poumons étaient en parfaite condition. Ce type de poumons est cependant réservé pour des patients qui sont eux-mêmes plus âgés.

Le chirurgien louvaniste souligne que l’étude de l’UZ Leuven et la KU Leuven est d’importance internationale. Aux Etats-Unis, l’âge moyen des donneurs est de 33 ans. En Europe, il est par contre de 51 ans. "En Europe, nous sommes habitués à prendre en considération des donneurs plus âgés, mais au niveau mondial il reste beaucoup de marge pour réduire les listes d’attente".