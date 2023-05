Van Quickenborne réfute l’annonce de l'Iran sur un échange de prisonniers : "C’est le message d'un État voyou"

"L'accord sur le transfèrement de condamnés entre l'Iran et la Belgique a été conclu et finalisé", a indiqué le porte-parole de la justice, Massoud Sétayechi, dans sa conférence de presse hebdomadaire à Téhéran, cité par l'AFP.

"Si Dieu le veut, cette action va se dérouler", a-t-il ajouté, sans donner de précisions sur la date et les conditions d'un possible échange.

Interrogée par l'agence Belga, une source gouvernementale belge a démenti l'information. Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), s'est encore montré plus clair: "Cette information n'est pas correcte. Elle vient d'un Etat voyou qui est spécialisé dans les fausses déclarations qui visent à manipuler et semer la confusion à propos de compatriotes innocents", a-t-il dit après une annonce similaire faite par Bloomberg et Reuters.