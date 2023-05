A côté d’un abonnement au fitness, les entreprises pourront offrir un abonnement nature à leur personnel

Le nouvel abonnement nature est une sorte de bonus offert par une entreprise à son personnel. "Les entreprises sont de plus en plus souvent à la recherche d’initiatives via lesquelles elles peuvent davantage remplir leur rôle social. Voilà une suggestion parfaite", estime la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir. "C’est positif pour la nature, mais aussi pour les employés qui peuvent ainsi recharger leurs batteries et oublier temporairement leur stress".

L’idée d’un abonnement nature émane de Forest Fwd, le spécialiste du développement durable pour les entreprises, et du Parc national de la Haute Campine. Il permet aux employés d’acquérir davantage d’informations sur la nature en suivant des excursions ou des visites guidées avec des spécialistes.

Ignace Knops, directeur du Parc national qui a lancé l’idée originale, est content du concept développé. "Depuis des années, je plaide en faveur d’une meilleure protection de la nature, émanant aussi des entreprises. Ce projet est bénéfique pour tout le monde. De par le monde, quelque 50% des écosystèmes sont importants pour notre économie. Voilà une manière d’y prêter à nouveau davantage attention".