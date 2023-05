Gand élue meilleure ville d’Europe pour y effectuer un échange Erasmus

Du 6 au 9 avril avait lieu à Bucarest, capitale de la Roumanie, l’Erasmus Generation Meeting, une conférence internationale au sujet du programme européen d’échange d’étudiants et d’enseignants entre universités, écoles supérieures et établissements d’enseignement à travers le monde. C’est là que la ville universitaire de Gand a été désignée meilleure destination pour des échanges d’étudiants internationaux, en raison de l’excellente expérience rapportée par nombre d’entre eux, due à une bonne collaboration entre l’université et les écoles supérieures, la ville et l’association internationale d’étudiants.

"En finale, nous étions opposés à Vienne, Valence, Toulouse et Padoue. Nous avons été choisis comme meilleure destination par la Commission européenne et des représentants de différentes associations internationales d’étudiants", explique Frederik De Decker de l’UGent. Gand devait brièvement présenter sa candidature et a pu convaincre le plus de gens.

"Nous le devons certainement aussi à notre bon accueil des étudiants et l’aide que nous leur fournissons pour des problèmes pressants, comme le logement. Ce n’est pas évident pour des étudiants internationaux non plus de trouver un kot à Gand".