Molenbeek posera la candidature de Bruxelles comme Capitale européenne de la culture 2030

La candidature de Bruxelles au titre de Capitale européenne de la culture en 2030 sera officiellement présentée par la commune de Molenbeek (photo). C’est ce qu’ont confié au magazine Knack le dramaturge et directeur artistique Jan Goossens et la politologue Fatima Zibouh, chargés ensemble de la préparation du projet. "Molenbeek est notre ticket gagnant", ont-ils affirmé, précisant que des ponts seront créés entre la commune connue pour sa large population d’origine étrangère et le reste de la capitale.