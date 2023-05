Nicole de Moor espère des décisions sur un nouveau système migratoire d'ici la présidence belge de l'UE

"Alors que nous avions l'habitude de parler d'un pic dans l'afflux de demandes d'asile, nous nous dirigeons vers un plateau d'arrivées plus important", a souligné Nicole de Moor. Pendant l’été 2022, la Belgique était à la troisième place en Europe si on compte la pression en matière d'asile. Entretemps, elle est tombée à la dixième place en raison d'un certain nombre de mesures qui font partie de l'accord migration en Belgique, indiquait la Secrétaire d’Etat dans l’émission "De afspraak".

"Néanmoins, la pression reste très élevée et nous devons rester vigilants quant à une nouvelle augmentation", a ajouté Nicole de Moor (photo à dr.). Elle évoquait notamment des initiatives très ciblées de découragement de demandeurs d’asile potentiels et des campagnes de prévention dans des pays tels que le Vietnam et plus récemment la Moldavie.