Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à se détourner des médias traditionnels ?

La principale raison pour laquelle certaines personnes cessent de suivre l'actualité est différente pour le groupe des personnes qui évitent l'actualité et pour ceux qui s'en désintéressent. La raison la plus souvent mentionnée est la prétendue partialité des informations diffusées par les médias. Une partie de la population estime qu'il y a plus de débats sur les canaux alternatifs, ce qui leur permet de tourner plus facilement le dos aux médias traditionnels.

La principale motivation de ceux qui ont abandonné l'actualité est le côté négatifs des informations. Par exemple, une personne interrogée a déclaré qu'elle était déjà très sollicitée au travail et qu'elle ne voulait pas devoir encore supporter des nouvelles anxiogènes. "Toutes ces mauvaises nouvelles, je ne veux plus les écouter Cela n'ajoute rien de positif à ma journée non plus".

Les raisons du manque confiance et du rejet