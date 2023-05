Snooker : Luca Brecel rencontrera le Chinois Si Jiahui en demi-finale du Championnat du monde

Luca Brecel a révélé à la BBC les secrets de sa préparation après avoir éliminé le numéro 1 mondial, l'Anglais Ronnie O'Sullivan, 7 fois champion du monde, en quarts de finale du championnat du monde de snooker, à Sheffield (Angleterre).

Le Limbourgeois de 28 ans (WS10) a indiqué avoir été "complètement ivre" après avoir battu Mark Williams (en huitièmes) et avant son match face à O'Sullivan.

"Avant le tournoi, je faisais la fête et je me couchais tard, à 6 ou 7 heures du matin, en jouant à FIFA avec mes amis, en buvant des verres et en ne m'entraînant pas. Après avoir battu Williams, je suis rentré à 7 heures du matin chez moi en voiture, et je suis sorti avec des amis le soir jusque 5 ou 6 heures du matin".

"J'étais complètement ivre. Dès le lendemain, j'ai dû reprendre la voiture pour le quart de finale, donc c'était une préparation complètement différente".

O'Sullivan, qui a perdu alors qu'il menait 10-6, a reconnu admirer le style de son adversaire: "Je n'ai pas assez bien joué pour gagner. Si c'était un match de boxe, il aurait été arrêté très tôt".

"Il a joué de façon incroyable", a déclaré O'Sullivan sur son adversaire. "C'est un joueur tellement dynamique, probablement le joueur de snooker le plus talentueux que j'aie jamais vu. J'adorerais le voir gagner le championnat, car c'est ainsi que le snooker devrait être joué".