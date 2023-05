L'ex-compagnon de la mère du petit Raul retrouvé mort à Gand reste en détention

La mère avait indiqué dans sa première déclaration, faite avant la découverte du corps de Raul, qu'elle n'avait rien à voir avec sa mort, et avait rejeté la responsabilité sur son ex-compagnon. Sa fille avait néanmoins déclaré plus tard que le couple était bel et bien présent lorsque le corps avait été jeté à l'eau. À l'heure actuelle, les deux suspects continuent à se renvoyer la balle concernant la responsabilité de la mort du jeune garçon.

Me Thierry Goffart, l'avocat de la mère, espère que le rôle joué par les différentes personnes impliquées dans l'affaire sera bientôt clarifié. "Ma cliente a été placée en détention il y a deux semaines, et attend maintenant la prochaine décision de la chambre du conseil. Je ne peux rien déclarer concernant le fond, nous devons attendre la suite de l'enquête. Je pense aussi que les résultats de l'autopsie pourront être très intéressants, car cela représentera des données objectives. La situation est compliquée pour ma cliente, entre la perte d'un enfant et sa détention en prison."

Le jeune garçon aurait été victime de graves violences familiales, mais le parquet de Flandre orientale n'a pas encore donné de détails à ce sujet. La grand-mère de Raul a quant à elle déclaré devant des médias roumains que son petit-fils avait peur de rentrer en Belgique avec sa mère et qu’il a peut-être succombé à des coups sur la tête que sa mère lui aurait infligés avec un thermos. La mère de famille sera une nouvelle fois interrogée à ce sujet.