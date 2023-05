La grippe aviaire a déjà tué 400 oiseaux dans une réserve naturelle de Lokeren

Les mouettes rieuses sont les principales concernées par la maladie, mais les mouettes mélanocéphales, les grèbes à cou noir, les foulques, les colverts et les corneilles noires en ont également été victimes.

"Nous estimons que 15% de la population reproductrice des mouettes rieuses est déjà morte et cela devrait malheureusement encore augmenter. Nous espérons que l'impact sur les espèces plus rares d'oiseaux comme les grèbes à cou noir (photo) sera plus limité. Mais avec déjà trois d'entre elles décédées sur une population totale d'environ 20 grèbes, ce n'est pas rassurant", s'inquiète Joris Everaert de l'ASBL Durme, responsable de la protection de l'environnement autour de la Durme, du canal de Moervaart et de l'Escaut.