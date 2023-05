Se garer en rue dans le centre d'Anvers bientôt réservé aux riverains ou avec autorisation

La zone concernée par cette future mesure se situe essentiellement entre les grands boulevards de la ville (Leien) et les quais de l’Escaut (Scheldekaaien), qui encerclent le centre historique. Il s’agit avant tout de rendre plus viable le cœur de la cité portuaire, qui date du 16e siècle, et de le "protéger" des visiteurs à la recherche d’une place de parking.

"Des voitures qui tournent en rond à la recherche d’une place n’ont pas leur place dans le centre-ville", estime l’échevin anversois de la Mobilité Koen Kennis. Ceux qui ne se dirigent pas vers les parkings en surface ou souterrains risquent une amende. Les automates permettant de payer une place de parking vont disparaître des rues et il ne sera plus possible non plus de s’enregistrer via une application.

Une exception est prévue pour les prestataires de soins, les personnes qui partagent un véhicule et pour les personnes qui rendent visite à des habitants d’Anvers. "Bien entendu, nous aurons une mesure d’exception pour les personnes qui rendent visite à des habitants de la ville, afin qu’elles puissent encore se garer sur la voie publique. C’est important", estime Koen Kennis.