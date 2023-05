Suite aux abus d’un donneur néerlandais, Frank Vandenbroucke promet un registre des donneurs de sperme d’ici fin 2023

La fondation néerlandaise des enfants nés de donneurs (Nederlandse Stichting Donorkind) et une mère qui a eu un enfant du Néerlandais Jonathan M. avaient déposé plainte et demandé au tribunal de La Haye d’interdire au "donneur en masse" de concevoir encore des enfants avec d'autres femmes. Le jugement a donc été rendu en référé ce vendredi matin : l’homme qui affirme avoir permis la conception d’au moins 550 enfants dans plusieurs pays - dont une centaine aux Pays-Bas - en contournant la législation, n’est plus autorisé à donner son sperme. S’il le fait néanmoins, il devra payer une astreinte de 100.000 euros par don.

Il n’est plus autorisé non plus à faire de la publicité pour ses services ni à faire savoir à des parents qui cherchent de l’aide pour avoir un enfant qu’il est prêt à donner son sperme. Jonathan M. doit en outre dresser une liste des institutions dans lesquelles il a donné son sperme, aux Pays-Bas et à l’étranger. Il s’agirait d’au moins dix cliniques. Si la liste s’avérait incomplète, l’homme devra payer 25.000 euros par clinique non-mentionnée.