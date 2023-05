Le plus vieux manuscrit enluminé de langue néerlandaise, restauré, sera bientôt exposé au KBR

Né vraisemblablement aux alentours de 1230 dans les environs de Bruges et décédé entre 1288 et 1300 à Damme, également dans l’actuelle Flandre occidentale, Jacob van Maerlant est un écrivain et poète en moyen-néerlandais qui est considéré comme l’un des pères de la littérature néerlandaise. Il reçut une solide éducation et fut l’un des auteurs les plus connus et prolifiques du Moyen Age : on lui doit plus de 230.000 vers.

Il souhaitait avant tout rendre accessibles dans la langue vernaculaire les ouvrages écrits en latin, mais aussi en français. La chanson de gestes "Alexandreis" du poète français Gautier de Châtillon fut ainsi la première grande œuvre qu’il adapta en moyen-néerlandais. On lui doit aussi des ouvrages sur la vie de Sainte Claire, celle de Saint François, une "Histoire de Troie" (1264) ou un recueil "Du charme de la nature" (1266) richement enluminé.

Il y a 750 ans, Jacob van Maerlant réalisa la toute première adaptation en néerlandais des récits de la Bible, qu’il écrivit en vers. Pour rédiger cette "Rijmbijbel" (photo), il se basa sur diverses sources, dont certaines étaient déjà connues dans les milieux ecclésiastiques et intellectuels. Les textes devenaient ainsi accessibles à ses contemporains qui ne maîtrisaient pas le latin.