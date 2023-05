La rénovation d’une maison historique à Doel redonnera-t-elle vie au village longtemps menacé par l’extension du port d’Anvers ?

Les travaux de rénovation de l’immeuble le plus ancien du village de polders coincé entre les quatre réacteurs de la centrale nucléaire et les bassins du port anversois, la Hooghuis (littéralement ‘maison haute’) datant du 17e siècle, ont débuté. Menacé pendant soixante ans de disparition en raison de l’extension progressive de ce qui est devenu fin 2021 le plus grand port à conteneurs d’Europe grâce à la fusion des ports d’Anvers et Zeebrugge, Doel a été sauvé in extremis fin 2018 lorsque le gouvernement flamand optait pour la neuvième version du plan d’extension du port qui permet la conservation du village rattaché depuis les années 1980 à la commune de Beveren. Depuis lors, des études sont menées sur la meilleure manière de reconstruire la localité fantôme. La restauration de la Hooghuis (photo) datant de 1645 et classée monument protégé semble donc donner un nouveau départ au village largement délabré et abandonné par ses habitants.