Discours du 1er mai : Conner Rousseau (Vooruit) dénonce la politique de l’enseignement

A l’occasion de la Fête du travail, le président des socialistes flamands prononçait son discours de circonstance dans sa ville natale Saint-Nicolas (Flandre orientale) et a dénoncé la politique de l’enseignement menée par la coalition au pouvoir (CD&V, Open VLD et N-VA) en Flandre. Conner Rousseau réclame davantage de moyens pour l’enseignement maternel et primaire et plaide en faveur d’une revalorisation des enseignements techniques et professionnels. A la veille du 1er mai, Rousseau a réitéré (photo), malgré les critiques du syndicat socialiste et du parti socialiste francophone PS, sa proposition de limiter les allocations de chômage de ceux qui n'accepteraient pas un emploi de base après deux ans d'inactivité.