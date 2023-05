Eén devient VRT 1 : la première chaîne de TV publique change de nom et de style

Le logo et le nom de la première chaîne de télévision de la VRT seront également modifiés sur la plateforme VRT MAX. Les spots TV, les annonces et les voix auront un aspect différent. "Grâce à ce nouveau cadre coloré, la VRT veut indiquer que les programmes et les récits qui sont présentés au public sont garants d’une qualité sans compromis", indique le service public.

"Le changement de nom doit permettre de relier VRT 1 directement à VRT MAX et donc mieux faire comprendre aux spectateurs qu’ils peuvent retrouver l’entièreté de la programmation de la première chaîne sur la plateforme VRT MAX".

Récemment, le CEO Frederik Delaplace avait annoncé que la marque mère VRT prendrait une place plus importante. Les marques gravitant autour de VRT seront organisées et centralisées, afin que le public flamand comprenne mieux que toutes les marques de la VRT forment une seule et même famille.

La chaine plus culturelle Canvas (lancée en 1997) et la chaîne pour les jeunes Ketnet conserveront cependant chacune leur nom actuel.