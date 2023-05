Il n'est plus possible de payer en liquide dans les trains de la SNCB

Selon les chemins de fer belges, la mesure s'inscrit dans la tendance sociétale vers la numérisation et le paiement électronique. D'autres sociétés de transport public, notamment De Lijn et la STIB, ont déjà supprimé l'argent en espèces à bord de leurs bus, trams et métros.

Ce changement doit également améliorer la sécurité des contrôleurs, car ils ne devront plus garder cet argent en espèces sur eux. L'idée est que les passagers achètent un ticket avant de monter dans le train (au guichet, dans un distributeur automatique ou via le site web ou l'application).

S'ils le font à bord du train, ils devront payer une surtaxe de 9 euros en plus du prix normal du ticket. Selon la SNCB, moins de 2% des tickets sont encore achetés dans le train.