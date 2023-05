La rave party illégale qui a rassemblé environ 10.000 personnes ce week-end à Brustem est terminée, neuf arrestations

Le rassemblement autour de musique électronique underground avait débuté vendredi vers 23h dans le domaine militaire de Brustem, au grand dam des riverains sérieusement incommodés par les nuisances sonores et le trafic engendré par les milliers de fêtards venus parfois de loin et notamment de pays voisins. Les projecteurs et installations musicales ont été éteints dimanche soir. Sur le week-end, quelque 15.000 jeunes se seraient rendus au domaine militaire où des podiums avaient été installés dans les 11 hangars du site. A un moment, ils auraient été plus de 10.000 rassemblés à Brustem.

Plusieurs réunions de concertation ont été organisées par les forces de l’ordre durant le week-end afin d'évaluer la situation. Dimanche matin, les autorités ont décidé de passer à la phase provinciale de gestion de crise. La police fédérale et la Défense sont par ailleurs venus renforcer la police locale. "Pour l'instant, la situation est calme mais elle est toxique, avec beaucoup de consommation d'alcool et de drogue. Il y a au moins 10.000 personnes présentes. La plupart ont beaucoup bu et consomment des drogues. C'est une situation dangereuse", avait indiqué le gouverneur dimanche.