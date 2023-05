Le premier cigogneau de 2023 est né au Zwin à Knokke-Heist

Six d'entre eux seront équipés d'émetteurs (photo) qui permettront de suivre à la trace leurs pérégrinations. Tous les juvéniles seront également bagués.

Le week-end des 20 et 21 mai, la réserve naturelle a prévu une grande fête pour célébrer ces naissances. A l'aide de paires de jumelles, les visiteurs pourront admirer les nouveau-nés et leurs parents. Une balade le long des supports de nids est aussi prévue. Grâce à une tour spéciale, les visiteurs pourront approcher au plus près certains berceaux, sans déranger leurs occupants.