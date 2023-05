"Taxez les riches", réclame le président du PTB Raoul Hedebouw à l’occasion du 1er mai

La taxe, selon la formule du PTB PVDA, serait de 1% sur les fortunes supérieures à un million d'euros, 2% au-dessus de 2 millions d'euros et 3% au-dessus de 3 millions d'euros. Quelque 8 milliards d'euros seraient ainsi prélevés, qui pourraient servir à financer les pensions, les soins de santé ou les services publics.



"Dans notre pays, les milliardaires paient 0 % d'impôts sur les plus-values qu'ils font avec leurs actions. Zéro. Alors que les travailleuses et travailleurs sont taxés jusqu'à la moitié de leurs revenus. Oui, la Belgique est un enfer fiscal pour les travailleurs. Mais un paradis fiscal pour les ultra-riches et les multinationales. Un petit club de super-riches s'enrichit de plus en plus, tandis que celles et ceux qui créent la richesse, les travailleurs, ont beaucoup de mal à boucler leurs fins de mois. Et que fait le gouvernement ? Il augmente les accises sur nos factures d'énergie. C'est pourquoi nous disons avec le PTB: ça suffit. Taxer les riches!" déclarait le président Raoul Hedebouw, au cours d'un meeting du 1er mai organisé à Bruxelles, place Anneessens.



Le PTB estime qu’il existe une majorité en Belgique pour faire contribuer les mieux nantis de la société. "Notre taxe peut être votée dès demain", a ajouté Hedebouw qui s'est notamment adressé au PS. La taxe sur les comptes-titres remise en place sous cette législature par la coalition Vivaldi n'est pas une option convaincante, estime-t-il, car les "super riches" l'évitent facilement.



Le PTB appelle donc à "changer le rapport de forces", au parlement mais aussi dans la rue avec les syndicats. "Il y a évidemment sur notre chemin les libéraux comme Georges-Louis Bouchez et son Mouvement des Riches. Nous les combattrons toujours. Mais le problème c'est qu'il y a aussi les socialistes comme Paul Magnette. Ceux qui font de grandes déclarations de gauche le 1er mai, mais qui les mettent à la poubelle le 2 mai", a lancé Raoul Hedebouw.