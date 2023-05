Trente-deux Belges et leur famille proche ont déjà été évacués du Soudan

Le premier avion amenant de l’aide humanitaire est arrivé au Soudan déchiré depuis deux semaines par des combats entre l’armée et le groupe paramilitaire Forces de soutien rapide (FSR). L’avion provenait d’Amman, le capitale de la Jordanie, et a atterri à Port-Soudan, à l’est du pays.

Il amène huit tonnes d’aide, dont du « matériel chirurgical » qui peut servir à soigner quelque 1.500 personnes. Du personnel humanitaire se trouvait également à bord de l’avion.

La lutte acharnée pour le pouvoir entre deux généraux dans les rues de Khartoum a déjà fait plus de 500 morts, dont 425 civils. Et plus de 4.500 blessés.

Plusieurs pays européens, notamment, ont commencé à évacuer leurs ressortissants au Soudan. Pour ce faire, la Belgique collabore avec la France et les Pays-Bas.