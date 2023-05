Une ligne directe pour signaler des dégâts causés par la rave party à Brustem

Les tracts distribués aux participants par les organisateurs du "Teknival" clandestin ont été retrouvés sur le terrain (photo). Ils portent le titre "Autogestion - prévenant - liberté" et montrent que des règles claires avaient été prescrites, en matière de respect des lieux, de la nature, des autres participants, de la santé, du matériel utilisé. Ils témoignent d’une organisation assez poussée et d’une volonté de responsabilisation des participants.

Les organisateurs appelaient cependant les fêtards à s’unir, en cas de descente de police sur les lieux, pour protéger les appareils et le reste du matériel, et se protéger les uns les autres. Un mouvement qui n’a pas été nécessaire puisque les forces de l’ordre ont choisi de ne pas évacuer les lieux, pour éviter de plus graves débordements.

Les organisateurs soulignaient aussi que le racisme, la haine et le sexisme ne seraient pas tolérés pendant la fête. Ils appelaient les participants à garer leurs véhicules de façon à laisser la place au passage de services de secours et à enlever tous les déchets avant leur départ. La consommation abusive d’alcool et de stupéfiants était également vivement déconseillée dans le tract.