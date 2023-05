De plus en plus de parents ont du mal à honorer les factures scolaires

Vendre des gaufres, choisir entre un livre ou un ordinateur portable : les écoles peuvent faire preuve de beaucoup de créativité, mais il y a aussi des limites. "C'est aux décideurs politiques d'agir. Nous demandons depuis longtemps une facture maximale. Si cela n'est pas possible, il faut alors envisager d'aligner l'allocation scolaire sur le coût de l'orientation. Je pense alors à une facture maximale pour les directions techniques. De cette manière, ces orientations ne seront plus pénalisées à cause du coût.

Le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA), n'a jamais été favorable à une facture maximale, car il souhaite donner de la liberté aux écoles. "J'espère qu'il pensera différemment aujourd'hui. D'un autre côté, je comprends aussi qu'une telle décision a un coût pour le gouvernement flamand et qu'il ne dispose pas de ces ressources comme ça.

Des repas gratuits et sains et un contrôle tous les cinq ans des frais de scolarité sont d'autres propositions que GO ! fait aux décideurs politiques pour réduire les coûts.