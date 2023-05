Marie-Colline Leroy a prêté serment comme Secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances

L'Hennuyère était députée fédérale depuis 2019 et présidait la commission des Affaires sociales de la Chambre. Le Conseil fédéral d'Ecolo a validé dimanche la proposition de la co-présidence du parti de lui confier ce portefeuille. Marie-Colline Leroy était l'unique nom proposé au parlement interne des verts francophones.

Elle succède à Sarah Schlitz qui avait décidé mercredi dernier de quitter le gouvernement fédéral à la suite d'une polémique sur ses communications publiques et l'utilisation d'un logo personnel, au cours de laquelle la N-VA l'a accusée d'avoir menti à la Chambre, ce que l'intéressée réfutait. Elle a également été fragilisée par des propos polémiques d'une collaboratrice sur les réseaux sociaux.

"Que ce soit dans le milieu scolaire ou au Parlement, j'ai bâti mon expérience sur la culture du dialogue. Je suis déterminée à poursuivre la lutte pour une société plus inclusive et à porter les causes de l'égalité des genres, de l'antiracisme et de la lutte contre les discriminations", a déclaré Marie-Colline Leroy. Sa prestation de serment avait lieu ce mardi, en présence du Premier ministre Alexander De Croo.