Témoignage d’une activiste qui dégonfle les pneus des SUV : "Nous redoutons les réactions violentes des propriétaires"

La sécurité n'est qu'une des revendications de Tyre Extinguishers. Les SUV consomment facilement 20 % de carburant en plus qu'une voiture ordinaire, ce qui signifie qu'ils émettent également plus de CO2. Selon le site scientifique NewScientist, les ventes de SUV - qui représentent la moitié de toutes les voitures neuves vendues en Belgique - annulent complètement les gains climatiques liés au passage à la conduite électrique. Les SUV sont donc la deuxième cause d'augmentation des émissions de CO2 dans le monde. En raison de la plus grande sollicitation des pneus, ils produisent également plus de particules.

Les affirmations des Tyre Extinguishers semblent être exactes. La ministre bruxelloise écologiste de la Mobilité accepte-t-elle ces actions ? "Pour l'esprit de l'action, oui, mais on n'a pas le droit d' endommager les biens d'autrui", répond le cabinet d'Elke Van den Brandt (Groen). "Cibler les individus ne fonctionne pas bien. En tant que gouvernement, vous devez créer un cadre légal qui guide les choix. Le principal levier est fiscal, mais une réforme de celui-ci est déjà prévue dans le cadre de SmartMove". Le système de péage routier bruxellois reste pour l'instant au frigo, car les autres régions n’y sont pas favorables.

Les SUV sont déjà plus lourdement taxés. En raison de leur poids plus élevé, ils ont besoin d'un moteur plus puissant, ce qui les place dans les tranches d'imposition les plus élevées. Pour un SUV équipé d'un moteur de 3 litres relativement puissant, vous payez 1 239 euros de taxe de mise en circulation et une taxe de circulation annuelle de 931 euros, soit beaucoup plus que les 168 euros de taxe de circulation d’un véhicule moyen comme par exemple une Ford Focus

Dirk De Smedt, directeur général de Bruxelles Fiscalité, ne se fait pourtant pas d'illusions. "La taxe de mise en circulation et la taxe de circulation ne déterminent pas le choix du véhicule que l'on achète ou non. Pour quelqu'un qui peut débourser 80 000 euros pour un SUV, le choix des jantes l'emportera sur le montant de la taxe de circulation", explique Dirk De Smedt. Et en raison de la culture de la voiture de société en Belgique, beaucoup de gens ne doivent même pas s'en préoccuper.