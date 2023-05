Troisième et dernière phase de la restauration de l'Agneau mystique

La restauration du retable de l'Agneau mystique a débuté le 12 septembre 2012 avec les panneaux extérieurs et a duré jusqu'en octobre 2016. La deuxième phase a été conclue en 2019.

La troisième et dernière phase a été lancée ce mardi. Il s'agit du registre supérieur des volets intérieurs. Cela concerne sept panneaux: trois panneaux centraux de Notre-Dame, Dieu le Père et de Jean-Baptiste et des panneaux latéraux constitués d'Adam et Eve et d'anges chanteurs et musiciens.

Pour les trois panneaux centraux, les experts devront relever un défi en raison de la présence importante de brocart. Il s'agit d'une technique sophistiquée d'imitation de textile pour représenter des tissus de soie couteux. Elle contient notamment de la peinture, de la feuille d'étain, de la cire et des feuilles d'or.

Cette composition spécifique rend sa restauration très délicate.

Si tout se déroule comme prévu, l'Agneau mystique retrouvera son état d'origine en 2026 comme il l'était initialement en 1432.

La restauration est menée par l'Institut royal du Patrimoine artistique.