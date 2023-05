Début de la cueillette : les fraises ont été plantées plus tard en raison des prix élevés de l’énergie

"Nous sommes de toute façon habitués à ce que chaque saison des fraises soit différente des autres. Nous nous adaptons aux conditions extérieures", indiquait à VRT NWS le producteur Steven Schrijvers à Hoogstraten. "Actuellement, les températures sont apparemment de saison" et ses fraises murissent vite. "C’est mieux pour les fraises quand les températures sont plus modérées et les nuits encore fraiches. Elles ont alors bon goût".

A la criée de fruits et légumes de Hoogstraten (province d’Anvers), on constate que la demande en fraises reste stable, alors que l’offre est plus restreinte que d’habitude. Ce mercredi matin, 250 tonnes de fraises ont été vendues, contre plus de 300 tonnes l’an dernier.