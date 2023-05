Greg Van Avermaet va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison

Van Avermaet s'est illustré dès sa première saison professionnelle, en 2007 sous le maillot de Predictor-Lotto, décrochant quatre victoires, dont une étape du Tour du Qatar et une du Tour de Wallonie.

L'année suivante, il remportait notamment la 9e étape et le classement par points du Tour d'Espagne. L'ancien gardien, chez les jeunes, de Beveren allait ensuite devoir attendre trois ans et son passage en 2011 chez BMC avant de renouer avec la victoire. Son palmarès s'étoffait alors: Paris-Tours (2011), le classement général du Tour de Wallonie (2011 et 2013), le classement général du Tour de Belgique (2015) et la 13e étape du Tour de France 2015 à Rodez, entre autres, étaient le prélude à deux années exceptionnelles.

En 2016, le natif de Lokeren remportait une étape et le classement final de Tirreno-Adriatico, la 5e étape du Tour de France au Lioran, qui lui rapportait en prime le maillot jaune (pour trois jours), l'or aux Jeux de Rio et le Grand Prix de Montréal. Que des victoires de prestige qui lui assuraient une collection de récompenses individuelles, dont celle de Sportif belge de l'année.

Van Avermaet poursuivait sur sa lancée en 2017, avec le Nieuwsblad, l'E3 Harelbeke, Gand-Wevelgem et Paris-Roubaix dans son escarcelle. Il terminait cette saison avec deux victoires et le classement général du Tour du Luxembourg ainsi que la place de N.1 mondiale.

En 2018, Van Avermaet gagnait encore une étape du Tour d'Oman et le Tour du Yorkshire et restait huit jours en jaune sur le Tour. En 2019, alors que son équipe devenait CCC, il ajoutait trois nouvelles victoires à son palmarès, dont une nouvelle fois le Grand Prix de Montréal, le 41e et jusqu'ici dernier succès de sa carrière. Celle-ci aurait pu avoir encore plus d'éclat avec une victoire au Tour des Flandres, mais il est passé tout près du Graal à plusieurs reprises: deuxième en 2014 et 2017, troisième en 2015 et 2021.

Depuis 2021, Van Avermaet roule sous les couleurs d'AG2R Citroën, avec qui il n'a pas encore pu lever les bras et où il terminera donc sa carrière. "J'espère obtenir encore de bons résultats et de terminer en beauté!", a-t-il indiqué en annonçant sa future retraite