La Belgique propose des échanges de médicaments entre pays européens pour compenser les pénuries

La Belgique se débat depuis quelques mois avec une pénurie croissante de médicaments. Si l’on en croit le site internet fédéral farmastatus.be, quelque 281 médicaments n’étaient pas disponibles ces 30 derniers jours dans notre pays. D’après Febelco, le plus grand fournisseur de médicaments en Belgique, la liste serait encore bien plus longue. Les médicaments manquant sont avant tout des analgésiques, des antibiotiques et des anticoagulants génériques.

Plusieurs pays européens ont récemment souffert d'une pénurie de certains médicaments, notamment des antibiotiques ou de l'insuline. La proposition belge vise à s'adapter à ces problèmes d'approvisionnement à l'aide d'une plus grande solidarité entre les pays, sur base volontaire. Ceux qui subissent une pénurie - et n’ont pas de remèdes alternatifs à disposition - pourraient alors compter sur la solidarité des pays disposant d'un stock important, expliquait le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke au micro de Radio 1 (VRT).

Il s'agit de l'une de trois propositions faites par la Belgique concernant la problématique de l'approvisionnement en médicaments. Selon le ministre Vandenbroucke, le texte de discussion a le soutien de dix-huit autres États membres, dont l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. "Il est de notre responsabilité de garantir la continuité du traitement des personnes avec des médicaments parfois d'importance vitale. C'est pourquoi nous prenons des actions au niveau européen, afin de pouvoir agir plus rapidement en cas de menace de pénurie d'un médicament." La pandémie de coronavirus a démontré que pareille solidarité fonctionne, souligne le ministre fédéral.