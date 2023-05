Les coqs, la dinde et l’oie d’un quartier de Schellebelle condamnés par un juge de paix à faire moins de bruit

Le Bellekouter, situé à Schellebelle, est un quartier résidentiel depuis les années 1960. Schellebelle, est une section de la commune de Wichelen, dans la région de la Dendre. Dans ce quartier semi-rural, on trouve des maisons unifamiliales avec un petit jardin dans lequel beaucoup d’habitants élèvent quelques poules ou des lapins. Mais depuis des mois, des volailles très bruyantes empêchaient les voisins, et surtout les enfants de dormir. Après de vaines tentatives de discussions à l’amiable, ces voisins se sont adressés finalement au juge de paix de Wetteren. Celui-ci a décidé mardi que les animaux devaient faire moins de bruit. Ce sera au propriétaire de trouver une solution pour les faire taire.

Le propriétaire Dirk Herssens était très découragé après l'audience du juge de paix : "J'abandonne. Je vais me débarrasser de mes deux coqs, même si ces animaux ont déjà 10 ans. Je vais les éliminer. Mais mon oie, celle-là je l'a garde. Je l'ai depuis 25 ans, je ne veux pas m'en débarrasser. Et je ne vais pas non plus l'enfermer dans un abri sombre toute la journée. Elle ne survivrait pas".